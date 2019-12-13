Эдинбург, Великобритания, , 18:50 — REGNUM Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что страна в ближайшее время проведет новый референдум по вопросу независимости от Великобритании, 13 декабря передает агентство Associated Press.

По словам Стерджен, планы по референдуму будут опубликованы уже на следующей неделе, и правительство Бориса Джонсона «не имеет права» препятствовать референдуму в Шотландии.

«Это право народа Шотландии ‑ и вы… не имеете права стоять у него на пути» , — заявила Стерджен, обращаясь к премьер-министру Великобритании.

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