Эдинбург, Великобритания, 13 декабря 2019, 18:50 — REGNUM Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что страна в ближайшее время проведет новый референдум по вопросу независимости от Великобритании, 13 декабря передает агентство Associated Press.
По словам Стерджен, планы по референдуму будут опубликованы уже на следующей неделе, и правительство Бориса Джонсона «не имеет права» препятствовать референдуму в Шотландии.
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