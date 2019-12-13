Вашингтон, 13 декабря 2019, 18:35 — REGNUM Новость в The Wall Street Journal о планах Вашингтона в два раза уменьшить размер пошлин на китайские товары — ложь, написал 13 декабря американский президент Дональд Трамп в Twitter.
Президент Штатов призвал издание поискать лучших информаторов.
Напомним, американская газета The Wall Street Journal 12 декабря, излагая итоги переговоров по китайско-американской торговой сделке, первый этап которой сейчас оформляется, написала: Вашингтон готов в два раза (до $360 млрд) сократить пошлины на китайский импорт.
Кроме того, Соединённые Штаты якобы пообещали Китаю не повышать тарифы на товары, что они собирались сделать с 15 декабря. Взамен американцы ждут от Пекина большего доступа к китайскому финансовому рынку и гарантий импорта определённых объёмов американской продукции.
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