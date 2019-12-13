Лондон, 13 декабря 2019, 18:33 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел протокольную встречу с королевой Елизаветой II, 13 декабря передает агентство Associated Press.
В соответствии с традицией, в ходе встречи в в Букингемском дворце королева дала Джонсону распоряжение назначить правительство.
Как сообщало ИА REGNUM, консервативная партия Джонсона одержала убедительную победу над лейбористами в ходе выборов 12 декабря.
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