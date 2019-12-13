Москва, 13 декабря 2019, 18:12 — REGNUM Украина напрасно надеется на то, что поддержка США и ЕС ей что-то даст, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 13 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
А «на уровне исполнения» элиты Украины, по мнению Кургиняна, демонстрируют такую дряблость и такую жалкость, такое желание анекдотами подменять реальную политику, что «становится стыдно за братский народ».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен добиваться изменения Минских соглашений. По его словам, Украина намерена отстаивать возможность передачи государственной границы в Донбассе под контроль Киева.
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