Москва, , 18:12 — REGNUM Украина напрасно надеется на то, что поддержка США и ЕС ей что-то даст, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 13 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Россия никакие отношения с Европой портить не будет. И рано или поздно об этом газе договорятся. Никаких катастроф вокруг газа происходить не будет. Потому что они никому не нужны, — сказал Кургинян. — Другое дело, что Украина всерьёз, на уровне элиты убеждена, что есть некие Европа и Америка, которые (если с ними правильно договориться) так надавят на Россию, что та всё отдаст. Но никакая поддержка США и Европы ничего не даёт. Много Южному Вьетнаму дала американская поддержка? Почему? Потому что этот Южный Вьетнам ничего не мог. То, что мы сейчас видим с Украиной, — это такая жалкая импотенция политики, при которой впаривай туда всё, что угодно, — ничего не выйдет. Вся стратегия ложная».

А «на уровне исполнения» элиты Украины, по мнению Кургиняна, демонстрируют такую дряблость и такую жалкость, такое желание анекдотами подменять реальную политику, что «становится стыдно за братский народ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен добиваться изменения Минских соглашений. По его словам, Украина намерена отстаивать возможность передачи государственной границы в Донбассе под контроль Киева.

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