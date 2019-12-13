Афины , , 18:11 — REGNUM Санкции против «Северного потока — 2» не принесут никакого результата их инициаторам, сообщил журналистам 13 декабря заместитель российского министра иностранных дел Александр Панкин.

На пресс-конференции, которая состоялась по итогам 41-го заседания Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества, Панкин напомнил: «Северный поток — 2» — проект исключительно экономический.

Видеть же в нём политику, как это некоторые делают, отметил дипломат, неверно.

Панкин «Если будет происходить наращивание санкционного давления, это не на пользу».

Напомним, США вводят санкции против «Северного потока — 2». Соответствующие «меры воздействия» заложены в оборонный бюджет Штатов на новый финансовый год. Пакет документов по санкциям согласован американским Сенатом.

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