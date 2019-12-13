Ташкент, 13 декабря 2019, 18:09 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Японии Синдзо Абэ 17−20 декабря посетит Страну восходящего солнца с официальным визитом, сообщает МИД Узбекистана.
«Помимо переговоров с премьер-министром намечены встречи с руководством японского парламента, министром финансов, президентом JICA, руководителями ведущих промышленных и финансовых структур. Глава нашего государства будет принят Императором Нарухито», говорится в сообщении.
Также, состоит ряд встреч в ходе посещения города Нагои.
Как сообщалось накануне, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёеви мэр японского города Нагоя Такаси Кавамуру в Ташкенте обсудили вопросы налаживания деловых связей между городами.
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