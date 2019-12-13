Набережные Челны, Татария, , 18:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин назвал 2019 год трудовым. Об этом он заявил на встрече с сотрудниками КамАЗа в Набережных Челнах.

Президенту задали вопрос: «Что было для Вас самым важным в уходящем году?» Путин отметил, что когда начинается следующий день, он уже забывает, чем закончился предыдущий, сообщает telegram-канал Пул№3.

«Очень много всего идет прямо с колес. Уходящий год был таким, трудовым», — считает глава государства. Он добавил, что нужно ещё проанализировать прошедшие события, для того, чтобы ответить на этот вопрос.

В то же время он точно знает, что будет главным в 2020 году — юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 декабря, президент России находится с визитом в Татарии. Он посещает площадки концерна КамАЗ, затем запланировано участие в митинге, посвященном 50-летию завода, и встреча с главой республики Рустамом Миннихановым.