Вильнюс, , 18:03 — REGNUM Литовская газета Lietuvos rytas сегодня, 13 декабря, опубликовала материал, наглядно доказывающий двойные стандарты литовского правосудия.

История началась с откровений бывшего советника президента Литвы Дали Грибаускайте Людаса Закарявичюса, который в эфире одного из телеканалов рассказал историю, как Грибаускайте лично покупала и торговалась за ковровую дорожку в президентский дворец. По словам Закарявичюса, президент тогда лично позвонила в магазин, заявила, что государство не будет платить указанную в цене за ковровую дорожку сумму, она якобы слишком высокая, но ковёр купят, если продавец сделает скидку в 80%. За это она пообещала автограф на своей фотографии.

Историю представили обществу, как забота со стороны Грибаускайте о финансах страны даже в таких мелочах. Однако депутат литовского Сейма Андрюс Мазуронис обратил внимание на то, что любые покупки в госучреждениях должны проводиться по закону на основе конкурса, которого в случае с историей с ковром не было.

Политик обратился с заявлением в прокуратуру, по собственному утверждению, не ради наказания Грибаускайте или какого-то другого лица из её администрации, а чтобы понять, что система работает одинаково для всех. Однако прокуратура не просто не стала разбираться в этой истории, но и передала её в Службу специальных расследований. Это ведомство, в свою очередь, направило Мазуронису письменный ответ, что никакого криминала нет, а такие действия бывшего президента и вовсе должны служить примером остальным чиновникам.

Мазуронис остался удивлённым таким ответом. По его словам, за необъявленные конкурсы при закупках в других ведомствах лишаются должностей, а в этом случае всё наоборот. Кроме того, по его словам, в этой истории нет ничего хорошего и из-за пострадавшего предпринимателя. «Это больше похоже на диктат. Ведь в магазин позвонил не кто-то, а глава государства», — приводит газета слова Мазурониса.

Ещё больше возмущался экс-спикер литовского парламента, шоумен Арунас Валинскас. По его словам, если бы в этой истории главным героем была бы не Грибаускайте, а, например, он, в бытность руководителя парламента, то скандал был бы гарантирован. «Импичмент сразу», — уверен Валинскас.