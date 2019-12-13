Анкара, , 18:01 — REGNUM До апреля 2020 года будет подписан контракт на поставку Турции второго дивизиона российских систем ПВО С-400, сообщает 13 декабря РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленных кругах Турции.

По словам источника, поставка второго дивизиона С-400 предполагает частичное совместное производство этого вооружения и передачу технологической информации.

«Договор о его поставке подписан, переговоры касаются не покупки, а именно совместного производства и передачи технологий. Переговоры продолжаются уже продолжительное время, при этом не идет речи о том, что стороны не смогут договориться. Точной даты подписания договора о совместном производстве никто сейчас назвать не сможет, но это должно произойти до апреля будущего года», — цитирует РИА Новости слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, первый дивизион российских систем ПВО С-400 был поставлен Турции летом 2019 года. Это вызвало обострение отношений Анкары и Вашингтона.

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