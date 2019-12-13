Москва, , 17:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение обеспечить к 15 апреля 2020 года поэтапный переход от бумажных к электронным документам в медицине. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Данное поручение было адресовано министерству здравоохранения по итогам заседания президиума Государственного совета 31 октября.

«Обеспечить поэтапный переход на ведение медицинской документации в форме электронных документов», — сказано в поручении президента.

Уточняется, что переход к электронному документообороту подразумевает отказ от ведения указанной документации в бумажном видепри условии, что медицинские учреждения готовы организовать надлежащим образом и защитить создаваемую информационную систему.