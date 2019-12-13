Димитровград, Ульяновская область, , 17:47 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области депутатский корпус, где большинство мандатов на выборах получили коммунисты, может значительно измениться. Речь идёт о составе фракции КПРФ.

По данным местных СМИ, семь парламентариев заявили о выходе из фракции КПРФ. По одной из версий, причиной могло стать несогласие с политикой руководства регионального отделения.

В составе коммунистической фракции, напомним, 26 депутатов — в случае выхода из фракции численность сократится в 3,7 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Димитровграде, который является вторым по величине городом в Ульяновской области с населением около 115 тыс. жителей, на выборах в городском парламент в 2018 году 26 мандатов из 30 получили на коммунисты.

Напомним, Димитровград 11 месяцев оставался без градоначальника, новый глава города был избран в августе 2019 года. Пост занял Богдан Павленко, который ранее руководил администрацией главы Хакасии — после того, как коммунист Валентин Коновалов одержал победу во втором туре выборов главы республики.