Пекин, , 17:45 — REGNUM Экстренная пресс-конференция министерства коммерции Китая, посвящённая договорённости Вашингтона и Пекина по торговле, состоится 13 декабря в 22:30 (время местное).

Напомним, США и Китай пришли к первым договорённостям по торговой сделке. Американский президент Дональд Трамп одобрил её условия.

Сделка должна остановить взаимное введение пошлин на китайский и американский импорт. Эксперты ожидают, что после этого торговля между странами пойдёт бодрее и это оживит весь международный рынок.

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