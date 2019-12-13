Ломе, , 17:41 — REGNUM Пираты освободили троих матросов, захваченных в начале ноября в Гвинейском заливе, 13 декабря передает агентство Reuters.

Трое матросов греческого танкера Elka Aristotle, граждане Грузии, Греции и Филиппин, в настоящий момент находятся в Того. Четвертый заложник, филиппинец, умер в плену.

Согласно заявлению военных Того, которые участвовали в освобождении, гибель матроса произошла из-за болезни и не связана непосредственно с действиями пиратов.

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