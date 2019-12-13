Тбилиси, , 17:31 — REGNUM Грузинским депутатам снова стало плохо из-за разлитого накануне химического вещества в зале заседаний, сообщили 13 декабря в пресс-службе парламента Грузии.

Отмечается, что на пленарном заседании 13 декабря несколько членов парламента снова «почувствовали недомогание». Это связано с тем, что накануне, 12 декабря, в зале было разлито «неизвестное химическое вещество».

Из-за этого вторую половину дня 13 декабря депутаты заседать не смогли, не состоялось и выступление министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнавы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря заседание парламента пришлось прервать из-за разлитого «неизвестного химического вещества».

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