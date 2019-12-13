Москва, , 17:29 — REGNUM Госдума намерена учредить собственную медаль. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, соответствующий проект постановления внесен в Госдуму.

Предполагается, что медалью Государственной думы будут награждаться граждане Российской Федерации за особый вклад в развитие российского законодательства и парламентаризма в Российской Федерации, а также иностранные граждане за большой вклад в укрепление многосторонних или двусторонних отношений с Российской Федерацией, развитие межпарламентского сотрудничества и плодотворную деятельность по укреплению международных связей.

На момент награждения гражданин не может замещать выборную государственную должность в Госдуме, Совете Федерации, выборную государственную должность субъекта РФ в законодательном (представительном) органе субъекта Российской Федерации или должность депутата, члена выборного органа местного самоуправления.

В течение календарного года медалью могут быть награждены не более пяти человек.

Сведения о награждении медалью гражданина Российской Федерации вносятся в установленном порядке в личное дело и трудовую книжку награжденного.