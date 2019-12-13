Москва, , 17:27 — REGNUM Тема урегулирования конфликта в Ливии находится в центре диалога Москвы и Анкары, заявил 13 декабря журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, внешнеполитические ведомства России и Турции ищут точки взаимопонимания. При этом Грушко отметил, что политические контакты со многими другими политическими партнёрами также испытывают влияние ливийской ситуации.

«Мы ищем точки взаимопонимания. То, что объединяет трезвомыслящих, так это понимание того, что проблема должна быть решена самими ливийцами с участием всех ливийских сторон путем переговоров», — подчеркнул Александр Грушко.

Он отметил, что Россия поддерживает посредническую миссию спецпредставителя генсека ООН Гассана Саламе, и эту позицию Москвы должны учитывать все, кто хотел бы оказать конструктивное влияние на урегулирование в Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ливии с 2011 года продолжается гражданская война, которая на данный момент свелась к противостоянию правительства Национального доверия, контролирующего Триполи, и Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, сотрудничающей с парламентом Ливии.

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