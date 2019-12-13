Кишинёв, , 17:19 — REGNUM Европейские союз готов помочь с экстрадицией в Молдавию беглого олигарха Владимира Плахотнюка, если молдавские власти попросят Брюссель об этом, заявил 13 декабря глава делегации ЕС в Кишинёве Петер Михалко в эфире ТВ8.

Михалко «Чтобы государства-партнёры протянули Молдавии руку помощи для возвращения домой бывшего лидера Демпартии, необходимо, чтобы власти страны попросили об этом и настояли на международном сотрудничестве по этому вопросу».

Напомним, Плахотнюк, проигравший минувшие президентские выборы в Молдавии, является фигурантом уголовных дел, в том числе о попытке госпереворота.

Отметим, что молдавскому олигарху предъявлены заочные обвинения также и Россией. Из Молдавии он бежал — не исключено, что в США.

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