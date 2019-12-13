Тбилиси, , 17:18 — REGNUM Народный защитник Грузии Нино Ломджария утверждает, что представители местных властей в регионах принуждают население к участию в масштабной акции, организуемой правящей партией «Грузинская мечта» 14 декабря в Тбилиси, и призывает их воздержаться от косвенного насилия в отношении граждан.

Свое заявление Ломджария обосновывает информациями, распространяемыми грузинскими СМИ, а также результатами опроса, который представители народного защитника провели в регионах.

«Вместе с распространенной СМИ информацией уполномоченные народного защитника опросили граждан в регионах, которые при условии полной конфиденциальности подтвердили эти информации. В частности, согласно информациям, полученным из регионов Аджарской автономной республики, Квемо Картли, Шида Картли, Самцхе-Джавахети, Кахети, Самегрело, Гурии и Имерети, в отношении сотрудников созданных при органах местного самоуправления некоммерческих юридических лиц, образовательных учреждений (детских садов, школ, музыкальных училищ) осуществляется вероятное косвенное насилие и принуждение к участию в запланированной на 14 декабря в Тбилиси акции», — говорится в заявлении омбудсмена.

По ее же информации, в случае отказа от участия в этой акции жителям регионов обещают, что у них возникнут проблемы на работе, вплоть до увольнения.

Нино Ломджария видит в действиях властей признаки уголовного преступления, но, по ее же заявлению, обратиться в прокуратуру на этом этапе не может, так как обещала гражданам конфиденциальность полученной от них информации и не имеет права разглашать личные данные этих граждан.

В случае, если граждане все же захотят пожаловаться, омбудсмен выражает готовность помочь им в процессе обращения в следственные органы.

Интересно, что аналогичным образом собирали на свои акции жителей со всех регионов страны и лидеры нынешней оппозиции и точно таким же образом обеспечивал многолюдность всех своих встреч и мероприятий экс-президент Михаил Саакашвили. Но тогда ни одна неправительственная организация, в том числе Международное общество справедливых выборов и демократии, которое при правлении Саакашвили возглавляла Нино Ломджария, этими фактами не интересовались и в крайнем случае лишь заявляли, что факты не подтвердились.

Не выразила Ломджария протеста и тогда, когда оппозиция в лице соратников Саакашвили привозила на свои акции протеста в Тбилиси людей в июне-июле и в ноябре-декабре этого года, хотя сами участники акций оппозиции в личных беседах и не отрицали, что приехали сюда из-за денег, и, по меркам населения среднего достатка, немалого. Но эти факты омбудсмен оставила без внимания. Заявление Ломджария перекликается с тем видеообращением, которое днем раньше распространил в соцсетях экс-президент Саакашвили, призвав жителей регионов не ехать в Тбилиси на акцию «Грузинской мечты» и одновременно предупредив, что власть в стране скоро поменяется.