Ашхабад, , 17:18 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сегодня, 13 декабря, подписал закон об учреждении медали «Turkmen edermen» («Туркменский герой») — новой государственной награды, которая будет присуждаться военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, передает «Turkmenportal».

Силовиков будут награждать новой медалью за проявленное мужество при защите государства, при обеспечении законности и правопорядка, при выполнении особо важных и сложных поручений, а также за особые заслуги в исполнении служебных обязанностей в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Также удостоенные награды «Туркменский герой» военные и полицейские смогут получить единовременную премию, равную трехкратному размеру минимальной оплаты труда — 2 610 манатов (47 200 рублей).

Отмечается, что новая медаль будет выполнена из позолоченного серебра 925 пробы, а опоясывающее ее кольцо будет обрамлено 111 белыми циркониевыми камнями, диаметр каждого из которых составит 1 миллиметр. Планка медали будет изготавливаться из сплава меди и никеля.