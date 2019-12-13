Вильнюс, 13 декабря 2019, 17:16 — REGNUM Литовский окружной административный суд сегодня, 13 декабря, отклонил жалобу выкраденного и незаконно арестованного калининградца Юрия Меля о переводе его в колонию, в которой срок отбывают в прошлом должностные лица, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Мель в своей жалобе указал, что является бывшим военным, иностранным гражданином, бывшим сотрудником налоговой инспекции РФ, соответственно, ему не место среди обычных уголовников — убийц, грабителей, насильников и других подобных осуждённых.
Литовский суд отказал, заявив, что «Мель не представил никаких доказательств, что являлся литовским должностным лицом».
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