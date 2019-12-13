Москва, , 17:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил британского премьер-министра Бориса Джонсона с повторным назначением на пост главы правительства Великобритании, сообщается 13 декабря на сайте Кремля.

В тексте поздравительной телеграммы указано, что президент России выражает уверенность в необходимости диалога и взаимодействия, что отвечало бы интересам РФ, Британии и всей Европы в целом.

«Уверен, что развитие конструктивного диалога и взаимодействия на различных направлениях в полной мере отвечало бы интересам народов наших стран и всего европейского континента», — отметил в телеграмме Владимир Путин.

Президент России пожелал Борису Джонсону успехов в деятельности на посту главы правительства Британии, благополучия и крепкого здоровья.

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