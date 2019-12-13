Москва, , 17:03 — REGNUM Слова украинского журналиста Дмитрия Гордона о «синем калении» не соответствуют действительности, заявила 13 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя заявление Гордона, будто на саммите «нормандской четвёрки» в Париже украинский президент Владимир Зеленский «довёл» российского министра иностранных дел Сергея Лаврова «до синего каления», Захарова сказала:

«В тот момент, когда «Зеленский доводил Лаврова до «синего каления», Сергей Викторович летел в самолете в Вашингтон».

Напомним, Гордон, который приезжал в Париж для освещения саммита «нормандской четвёрки», написал на своём сайте:

«Кстати, как рассказал [украинский министр внутренних дел] Арсен Аваков, во время встречи Зеленский очень жёстко троллил Лаврова, чем буквально довёл того до синего каления».

Фантвзии Гордона, чтобы объяснить отстутствие Ларова на пресс-конференции по итогам саммита в Елисейском дворце, хватило только на это. Между тем у Лаврова 10 декабря состоялся визит в Вашингтон, где он встречался с американски коллегой Майком Помпео и президентом США Дональдом Трампом.

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