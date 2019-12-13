Москва, , 17:03 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ряд проблем ближневосточного урегулирования, сообщает 13 декабря официальный сайт МИД РФ.

Главы МИД провели переговоры для развития итогов телефонного разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, состоявшегося 11 декабря 2019 года.

«В развитие телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 11 декабря 2019 года министры обсудили процесс мирного урегулирования в Сирии и общую ситуацию в регионе Ближнего Востока и севера Африки», — указано в сообщении МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, активизация российско-турецких переговоров на высшем уровне проходит на фоне обострения военного противостояния в Ливии.

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