Санкт-Петербург, , 17:00 — REGNUM Начальники генеральных штабов стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) договорились о совершенствовании управления и материально-технического обеспечения коллективных сил ОДКБ. Как сообщили ИА REGNUM в Минобороны РФ, об этом по итогам заседания Военного комитета сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

«Намечены шаги по дальнейшему совершенствованию организации управления войсками (Коллективными силами) ОДКБ в ходе подготовки и ведения совместных операций, их материально-технического обеспечения, а также порядка организации международных полетов военной авиации государств-членов ОДКБ», — сказал он.

По словам Герасимова, участники Военного комитета подвели итоги совместных оперативно-стратегических учений «Боевое братство — 2019». Учения прошли в октябре на территориях стран ОДКБ. Причем войска материально-технического обеспечения «Эшелон-2019» участвовали впервые.

Начальники генштабов обсудили вызовы и угрозы военной безопасности в регионах ОДКБ и подтвердили единое понимание характера этих угроз, а также необходимости скоординированных совместных действий по их нейтрализации.

Напомним, 15-е заседание Военного комитета стран ОДКБ состоялось в Петербурге в пятницу, 13 декабря, под председательством генерала армии Герасимова. В нем поучаствовали начальники генштабов вооруженных сил стран ОДКБ. Перед заседанием они возложили венки к монументу «Родина-Мать» на Пискаревском мемориальном кладбище.

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