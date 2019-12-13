Москва, 13 декабря 2019, 16:59 — REGNUM Демографическую катастрофу в России поможет остановить новая финансовая политика, обеспечивающая гражданам достойную жизнь и создание жизненного пространства, альтернативного городскому. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.
Также, по его словам, следует снизить темпы урбанизации жизни, заняться восстановлением сельской инфраструктуры на уровне современного коттеджного жилья, создать альтернативное городскому жизненное пространство, которое бы стимулировало народ на демографический подъём.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата по итогам 2019 года, естественная убыль населения РФ станет рекордно высокой за 11 лет — 259,6 тыс. человек.
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