Москва, , 16:59 — REGNUM Демографическую катастрофу в России поможет остановить новая финансовая политика, обеспечивающая гражданам достойную жизнь и создание жизненного пространства, альтернативного городскому. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

«Стране нужна принципиально другая финансовая политика, которая бы обеспечивала гражданам России не примитивное выживание «от зарплаты до зарплаты», а достойную жизнь с ясной перспективой стабильного роста доходов», — уверен Фёдор Бирюков.

Также, по его словам, следует снизить темпы урбанизации жизни, заняться восстановлением сельской инфраструктуры на уровне современного коттеджного жилья, создать альтернативное городскому жизненное пространство, которое бы стимулировало народ на демографический подъём.

«Без таких решительных мер рождаемость среди русского и других народов России будет продолжать падать», — подчеркнул политик.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата по итогам 2019 года, естественная убыль населения РФ станет рекордно высокой за 11 лет — 259,6 тыс. человек.

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