Санкт-Петербург, , 16:52 — REGNUM Начальники генеральных штабов стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 13 декабря обсудили план развития военной составляющей организации на 2021−2025 годы. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам заседания Военного комитета, сообщили ИА REGNUM в Минобороны.

«Рассмотрены предложения по планированию развития военной составляющей ОДКБ на период 2021—2025 годов», — сказал Герасимов.

15-е заседание Военного комитета стран ОДКБ состоялось в Петербурге в пятницу, 13 декабря. В нем поучаствовали начальники генштабов вооруженных сил стран ОДКБ, первый замначальника генерального штаба Киргизии, начальник Объединенного штаба ОДКБ и заместитель генерального секретаря ОДКБ.

Участники обсудили приоритетные направлениях деятельности ОДКБ в военной сфере, которые предлагает Россия на 2020 год в период своего председательствования в организации. На Военном комитете также были отданы поручения по их выполнению.

«Принятые на заседании решения будут способствовать дальнейшему развитию системы кризисного реагирования ОДКБ и укреплению боеспособности вооруженных сил государств-членов организации», — отметил Валерий Герасимов.

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