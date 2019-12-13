Рига, , 16:46 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш поручил создать рабочую группу под руководством министра сообщений страны Талиса Линкайтса, цель которой обеспечить бесперебойную работу Свободного порта Вентспилса. Об этом пишет портал Mixnews.lv.

Почти сразу после введением Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США санкций против мэра Вентспилса Айвара Лемберга и ряда крупных предприятий города, в том числе порта, министр сообщений Латвии Линкайтс заявил о системообразующей роли этой компании в латвийском транзите.

12 декабря Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону о портах, переводящих управление из ведения города под контроль правительства страны. В настоящий момент нет ясности о доступе представителей порта Вентспилса к банковскому счёту, операции по которому были моментально заблокированы.

В рабочую группу вошли министр финансов Латвии Янис Рейрс, министр экономики страны Ральф Немиро, министр сельского хозяйства Каспар Герхардс, министр регионального развития Юрис Пуце, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и министр юстиции страны Янис Борданс. Их задача теперь состоит в том, чтобы убедить США вычеркнуть порт Вентспилса из списка санкционных объектов, отмечают журналисты.