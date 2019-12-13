Москва, , 16:47 — REGNUM Если власти России на самом деле хотят остановить демографический спад, им придётся отбросить нынешнюю либерально-бюрократическую модель экономики и создать новую экономическую реальность, отвечающую национальным интересам российского народа, а не только аппетитам правящей элиты и крупнейших корпораций. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

«Сегодня российская семья, родившая даже первого ребёнка, сталкивается с серьёзными финансовыми сложностями. Имеющиеся объемы господдержки неэффективны. В итоге семья попадает в кредитное рабство, что только усугубляет положение. И сам стиль современной жизни заставляет людей прежде всего дорожить любой имеющейся работой, пытаться строить карьеру, да просто зарабатывать на хлеб насущный. И если государство на самом деле хочет остановить демографический спад, ему придётся отбросить нынешнюю либерально-бюрократическую модель экономики и создать новую экономическую реальность в России — народную, национально ориентированную, социальную, отвечающую национальным интересам российского народа, а не только аппетитам правящей элиты и крупнейших корпораций», — уверен политик.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата по итогам 2019 года естественная убыль населения РФ станет рекордно высокой за 11 лет — 259,6 тыс. человек.

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