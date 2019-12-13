Казань, , 16:45 — REGNUM Самолет президента России Владимира Путина приземлился в международном аэропорту «Бегишево». Оттуда на вертолете Путин направится в Набережные Челны, сообщает пресс-служба правительства республики.

Замруководителя пресс-службы главы Татарии Лилия Галимова отметила, что визит президента будет кратким и займет всего несколько часов. Говоря о КамАЗе, он отметила, глава государства всегда внимательно относится к одному из крупнейших предприятий страны.

«Все эти визиты мы оцениваем как серьезное внимание главы государства к региону как одному из экономических и промышленных центров страны», — цитирует представителя пресс-службы «Бизнес-online».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря Владимир Путин посетит митинг, посвященный 50-летию завода КамАЗ. Также запланирована встреча с главой Татарии Рустамом Миннихановым.