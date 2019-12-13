Челябинск, , 16:43 — REGNUM В Челябинске избран руководитель общественной палаты третьего созыва. Им стал Геннадий Сапрыкин, сообщает пресс=служба гордумы.

Выборы прошли на первом заседании общественного органа. Сапрыкин является предпринимателем, а ранее был депутатом Центрального райсовета.

Также члены ОП утвердили регламент и структуру. Как сообщало рЕ, первое заседание очередного созыва прошло 13 декабря. Палата состоит из 27 человек.

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