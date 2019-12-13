Москва, 13 декабря 2019, 16:40 — REGNUM Нынешняя убыль населения России обусловлена и последствиями демографической ямы 90-х годов, и урбанизацией, и негативными социально-экономическими тенденциями. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.
По его словам, чиновники много лет подряд бодро рапортовали о преодолении демографического кризиса, ставя это себе в заслугу. Но вот в определенный момент статистика начала обратный отсчёт.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, по итогам 2019 года естественная убыль населения РФ станет рекордно высокой за 11 лет — 259,6 тыс. человек. Основная причина сокращения населения — снижение рождаемости почти во всех регионах.
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