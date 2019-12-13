Берлин, , 16:35 — REGNUM Решение продлить антироссийские санкции единогласно принято на саммите Европейского союза, сообщила 13 декабря журналистам федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

По её словам, она вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном донесла до участников саммита ЕС, как прошла встреча «нормандской четвёрки» 9 декабря в Париже.

Меркель «Мы сказали, что есть определённый прогресс, но его недостаточно, чтобы сказать, что мы можем снять санкции».

В итоге европейские представители единогласно решили продлить ещё на полгода санкции против России.

Напомним, действие в очередной раз (летом 2019 г.) продлённых антироссийских санкций ЕС завершается в конце текущего года. Теперь рестрикции против Москвы будут продлены ещё на полгода.

Таким образом Брюссель демонстрирует своё негативное отношение к российской политике на Украине. При этом к «украинскому вопросу» относится и факт воссоединения Крыма с Россией.

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