13 декабря 2019 | Время чтения 6 мин

Наши отношения с Азербайджаном и Арменией не должны порождать конфликт интересов, а тем более – провоцировать развитие межнационального конфликта в самой России, в которой живут миллионы армян и азербайджанцев

Константин Затулин, , 17:54 — REGNUM В преддверии Третьего заседания «Лазаревского клуба» ИА REGNUM представляет интервью первого заместителя председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководителя Института стран СНГ, председателя Оргкомитета «Лазаревского клуба» Константина Затулина.

Константин Затулин Duma.gov.ru

ИА REGNUM: Уважаемый Константин Федорович, 13 декабря в Ереване пройдет Третье заседание российско-армянского «Лазаревского клуба». Расскажите, для чего была создана эта площадка?

Идея создания неформальной площадки для диалога между представителями гражданских обществ России и Армении, не скрою, пришла ко мне в дни бурных событий весны-лета 2018 года в Армении. В те дни, как Вы помните, в Армении произошел бескровный государственный переворот и действующая власть капитулировала перед оппозицией в обстановке массовых протестов и манифестаций.

Всё произошедшее было, безусловно, глубоко внутренним делом Армении, но мы в России не могли не быть обеспокоены тем, к каким последствиям для российско-армянских отношений это могло привести.

Ведь среди тех, кто на гребне волны пришел к власти, оказалось много неизвестных и совершенно не вовлеченных прежде во взаимоотношения с Россией людей. Не говоря уже о том, что в предшествующий период некоторые из них, будучи депутатами парламента, публично выступали против развития военно-политических связей с Россией, против вступления в Евразийский союз и нахождения в Армении российской военной базы.

Возникла настоятельная потребность во взаимном узнавании, в том, чтобы разобраться, что на самом деле произойдет с выстроенным за время независимости российско-армянским союзом.

Но было бы неправильно сводить потребность в таких гражданских инструментах, как «Лазаревский клуб», исключительно к изменению политической обстановки. Необходимость в широких контактах между российской и армянской интеллигенцией, политическими и общественными деятелями, мастерами культуры носит исторический, вневременной характер.

Она предопределена историей отношений между нашими народами на протяжении сотен лет. В силу этого в поле контакта возникают и развиваются различные формальные и неформальные двусторонние инициативы, общественные организации, группы дружбы и др.

Напомню, что, к примеру, в Государственной думе на протяжении всех ее созывов существует и обновляется группа дружбы с Арменией и межпарламентская российско-армянская комиссия по сотрудничеству.

Разумеется, что-то проходит проверку временем, а что-то нет, отмирая по каким-то своим причинам. Несколько лет назад свою роль в поддержании диалога пытался играть «Грибоедовский клуб», организатором которого выступал журналист и телеведущий Дмитрий Киселев. Теперь Дмитрий Киселев увлекся виноделием, «Грибоедовский клуб» уже несколько лет не собирается (отдельные его участники, верные своим убеждениям и позиции, вошли в наш «Лазаревский клуб»).

В сентябре 2018 года группа видных представителей российской и армянской общественности, — среди которых были Николай Рыжков, Артур Чилингаров, Анатолий Торкунов, Вячеслав Никонов, Карен Шахназаров, Зорий Балаян и др., — опубликовала обращение, в котором заявила о желании создать клуб для поддержания, если так можно выразиться, «огня в очаге российско-армянского диалога» на негосударственном, общественном уровне.

Мы предложили назвать его в честь знаменитых армянских меценатов и благотворителей Лазаревых, учредивших в начале XIX века в Москве Лазаревский институт восточных языков — предтечу российского востоковедения и предка МГИМО.

В декабре 2018 года «Лазаревский клуб» провел свое Первое заседание в Ереване, посвященное целевым образом вопросам обороны и безопасности наших стран на Кавказе. В марте в Москве состоялось Второе заседание, темой которого стало развитие наших экономик и инвестиций. Мы приступили к изданию книг серии «Библиотека «Лазаревского клуба». И в настоящее время готовимся к новой встрече в Ереване.

Российско-армянские военные учения Mil.ru

ИА REGNUM: Какая выбрана тема для нового заседания «ЛК» и почему?

Мы хотели бы быть последовательны в обсуждении различных сфер и проблем российско-армянского сотрудничества. Учитывая ту роль, которую всё больше играет «четвертая власть» в общественной жизни, в этот раз мы обсудим вопросы формирования общественного мнения, деятельность средств массовой информации России и Армении, их проблемы. Тема заседания: «СМИ России и Армении: откровенный разговор».

ИА REGNUM: Мы знаем о непростых отношениях Армении и Азербайджана в свете ситуации вокруг непризнанного Нагорного Карабаха. Большой резонанс в СМИ вызвал Ваш визит в Арцах осенью этого года. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по разрешению нагорно-карабахского кризиса. Поделитесь Вашим взглядом на проблему Нагорного Карабаха.

Я действительно участвовал, в сугубо личном качестве, в «Форуме друзей Арцаха» в октябре этого года в Степанакерте. Уже сбился со счета за эти четверть века, сколько раз бывал в Нагорном Карабахе — для меня принципиально важно быть в курсе происходящего в зоне конфликта, выступать за мирное урегулирование, против любых попыток решить этот затянувшийся спор силой. Я не вожу оружие в Нагорный Карабах и не настраиваю армян и азербайджанцев друг против друга.

К сожалению, с некоторых пор всё это вызывает раздражение в Азербайджане, которое Вы дипломатично называете «большим резонансом в СМИ». Я не считаю достойными обсуждения брань, угрозы и оскорбления в свой адрес, которыми злоупотребляют СМИ определенного толка.

Моя точка зрения, к которой я пришел и которую заявляю со времен первой Государственной думы, где по моей инициативе прошли первые и единственные до сих пор в России парламентские слушания по нагорно-карабахскому конфликту, в сжатом виде следующая.

Мы унаследовали нагорно-карабахский конфликт от Советского Союза. Самое главное достижение за прошедшие годы, — то, что в 1994 году, при посредничестве России, была достигнута договоренность о бессрочном прекращении огня.

К сожалению, эта договоренность временами нарушается (а в апреле 2016 года Азербайджан прибегнул к возобновлению военных действий, которые с большим ожесточением длились несколько дней), но прекращение огня — это то, что, на мой взгляд, является непреходящим принципом урегулирования. Стороны, при нашей помощи, должны договориться сами.

Но мне, как наблюдателю и эксперту, очевидно, что непризнанная Республика Арцах, прежде называемая Нагорно-Карабахской Республикой, никогда не вернется в общее правовое и политическое пространство с Республикой Азербайджан.

Дело зашло слишком далеко, и волю к самоопределению Нагорного Карабаха невозможно перечеркнуть — пришлось бы истребить всё его и не только его армянское население. Конфликт может быть решен с помощью взаимных уступок — в обмен на признание очевидности существования НКР армянские силы самообороны должны возвратить Азербайджану большую часть контролируемых ими районов за пределами бывшей Нагорно-Карабахской Автономной области.

И это позволит азербайджанским беженцам вернуться. Из-за ожесточенности и недоверия между азербайджанской и армянской сторонами финальная недоговоренность может быть только пакетной.

В силу разных причин моя точка зрения не устраивает власти в Азербайджане и радикалов в Армении. Я ее не навязываю. Я лишь высказываю свой взгляд на вещи.

Армения — член ОДКБ Uic.am

ИА REGNUM: В чем Вы, как законодатель и политик, видите развитие отношений России с Арменией и Азербайджаном в ближайшей перспективе?

Россия будет развивать максимально дружественные и взаимовыгодные отношения и с Арменией, и с Азербайджаном. При этом мы должны отдавать себе отчет в том, что в силу многих причин и обстоятельств наши официальные отношения с Республикой Армения носят гораздо более глубокий характер: мы состоим с Арменией в военно-политическом (ОДКБ) и экономическом (Евразийский союз) союзах.

Азербайджан, при всем его хорошем отношении, своего главного союзника видит в Турции и не скрывает этого. В таких случаях, как утверждает поэт, «дышит почва и судьба».

Наши отношения с Азербайджаном и Арменией не должны порождать конфликт интересов, а тем более — провоцировать развитие межнационального конфликта в самой России, в которой живут миллионы армян и азербайджанцев. Не могу не отметить, что такие попытки делаются. Здесь нужно быть очень внимательным.