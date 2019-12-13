Алжир, , 16:21 — REGNUM Оппозиция Алжира готовится к новым протестным митингам после избрания президентом страны Абдельмаджида Теббоуна, 13 декабря передает агентство Reuters.

В день выборов 12 декабря на улицы Алжира вышли тысячи протестующих — оппозиция страны объявила полный бойкот всем кандидатам, которые участвовали в выборах.

Бывший премьер-министр Абдельмаджид Теббоун победил на выборах, набрав 58,15% голосов. Явка на выборах составила около 40%.

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