Иркутск, 13 декабря 2019, 16:16 — REGNUM Решение уйти в отставку с поста губернатора Иркутской области продиктовано интересами жителей региона, написал 13 декабря Сергей Левченко в Instagram.
Он указал на то, что о нём и о его команде в последнее время было много негатива в СМИ. По его словам, он готов слушать критику, но допускать, чтобы «грязью обливали людей, которые сделали и делают многое для региона», нельзя.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, об отставке Левченко с поста губернатора Приангарья стало известно 13 декабря.
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