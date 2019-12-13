Белград, , 16:02 — REGNUM Участники оппозиционной организации «Союз за Сербию» заблокировали входы и выходы Белградского телецентра. Акция протеста продлится до 22:00 мск.

Один из лидеров «Союза за Сербию», экс-министр иностранных дел Сербии Вук Еремич заявил, что оппозиционеры приняли решение на восемь часов заблокировать входы и выходы в телецентр по причине «восьми лет отсутствия слова у истины».

Вместе с рядовыми оппозиционерами у здания телецентра присутствуют олигарх, бывший мэр Белграда Драган Джилас, радикальный правый политик Бошко Обрадович и сам Вук Еремич.

Вместе с тем, против подобной акции выступили местные власти, а также журналисты, многие из которых придерживаются оппозиционных взглядов. Они считают подобную акцию протеста давлением на свободу слова.