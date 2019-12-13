Москва, , 16:02 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что она не может поехать в Грузию, несмотря на то, что у нее там много друзей, так как такой визит может стать поводом для провокаций. Она рассказал об этом 13 декабря во время видеомоста с журналистами из Кишинева, Минска, Москвы и Тбилиси.

«Я никогда не была в Тбилиси, но я понимаю, что не могу (туда приехать), чувствуя свою ответственность за то, чтобы не стать поводом для очередной провокации», — заявила Захарова.

Также она рассказала, что её многочисленные друзья в Грузии, являющиеся достойнейшими людьми своей страны, настоящими патриотами и выдающимися людьми современного общества, много раз за последние десять лет приглашали её в гости.

«Я очень хочу их навестить, потому что гостеприимно принимаю их в Москве», — рассказал официальный представитель МИД РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, отношения между Россией и Грузией обострились в июне текущего года, когда несколько тысяч человек в Грузии устроили антироссийский митинг в Тбилиси после участия депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из РФ в работе Межпарламентской ассамблеи православия. Депутаты оппозиции сорвали мероприятие и вывели оппозицию на протестные акции.