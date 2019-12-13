Киев, , 15:52 — REGNUM Эксперты обсуждают заявление главы МВД Украины Арсена Авакова, который отметил, что нынешняя власть в Киеве исходит из того, что никаких выборов в Донбассе не будет без предварительного роспуска «незаконных вооруженных формирований».

ИА REGNUM напоминает, что об этом Аваков заявил вечером 12 декабря в эфире одного из украинских телеканалов. По словам главы МВД, в его ведомстве готовы — как только дипломатами будет заключено адекватное соглашение — своими силами «зайти и обеспечить порядок в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

«Аваков назвал роспуск народной милиции ДНР и ЛНР условием проведения выборов там. Ай, молодца! А давайте тогда обсудим такую идею: условием проведения местных выборов в Киеве и Львове будет роспуск вооружённых сил Украины и заход туда народной милиции ДНР и ЛНР! Чего уж там, гулять так гулять!», — комментирует заявление главы МВД политолог Владимир Корнилов.

Отметим, что Аваков также уточнил, что патрули в Донбассе могут быть «сборными» — условная группа из 5 человек — это 2 украинских полицейских, один представитель специальной полицейской миссии ОБСЕ и два представителя территориальных общин, в которых проходят выборы.