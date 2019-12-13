Милан, Италия, , 15:51 — REGNUM Правоцентристскую оппозицию Италии поддерживает на 10% больше граждан, нежели три правящие партии, передает Termometro Politico в пятницу, 13 декабря, со ссылкой на опрос Noto.

Правых поддерживают 50,2% граждан, в том числе «Лигу» Маттео Сальвини — 31,5%, «Братьев Италии» Джорджи Мелони — 10,5%.

Совокупный рейтинг трех партий коалиции — 40,5%, в том числе либералов — 18%, популистов — 17,5%.

Нынешняя коалиция была сформирована либералами, популистами и партией Маттео Ренци без проведения парламентских выборов в сентябре 2019 года. Ее полномочия заканчиваются весной 2023 года.

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