Милан, Италия, , 15:47 — REGNUM Лидеры итальянских правоцентристских партий в пятницу, 13 декабря, в своих аккаунтах в социальных сетях поздравили Бориса Джонсона с победой на выборах в Великобритании.

«Давай, Борис, давай! Левые побеждены теперь и в Великобритании!» — написал на своей странице в Twitter лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони также поздравила Джонсона с победой и отметила, что эта победа стала возможной благодаря его «последовательности».

В свою очередь итальянские либералы (формально именуемые «левыми») восприняли сообщения из Великобритании с разочарованием.

В частности, экс-премьер Маттео Ренци отметил, что «радикальные, экстремистские левые — это лучшие союзники правых».