Ташкент, , 15:45 — REGNUM В первый день досрочного голосования на выборах в парламент Узбекистана приняли участие 10 334 гражданина республики. Об этом 13 декабря заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана Махмуд Истамов, сообщили в пресс-центре по освещению выборов.

12 декабря правом досрочного голосования на территории республики воспользовались 1036 избирателей, которые имели возможность проголосовать на 10 260 избирательных участках.

За пределами Узбекистана в досрочном голосовании приняли участие 9308 человек, в том числе 7638 — в России. Всего за рубежом действует 55 избирательных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 по 18 декабря пройдут досрочные выборы в парламент Узбекистана. Для участия в досрочном голосовании избирателю необходимо написать заявление с указанием причины, почему заявитель не может проголосовать 22 декабря.

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