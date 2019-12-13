Рим, , 15:41 — REGNUM Сразу трое итальянских сенаторов — Уго Грасси, Стефано Лючиди и Франческо Урраро — в пятницу, 13 декабря, объявили о своем выходе из партии популистов «Движение 5 звезд» и переходе в «Лигу» Маттео Сальвини.

Это уже не первый случай выхода депутатов из партии популистов. Немалое число членов «Движения» недовольны тем, что партия ради сохранения власти вошла в коалицию с либералами, хотя до самого недавнего времени обещала быть им альтернативой.

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По данным «перебежчиков», в ближайшие месяцы их примеру могут последовать еще до 30 сенаторов и депутатов. Если этот прогноз станет реальностью, коалиция может потерять большинство в парламенте.

Лидер «Движения» Луиджи Ди Майо обвинил Сальвини в скупке депутатов и спросил, «сколько в «Лиге» платят за килограмм депутата». Сальвини, в свою очередь, отметил, что никак не интенсифицирует процесс исхода депутатов из конкурирующей партии, но что в «Лиге» при этом рады всем людям доброй воли, убедившихся в неверности движения популистов.