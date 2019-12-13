Киев, , 15:39 — REGNUM Проблему газоснабжения города Волчанска в Харьковской области Украины будет решать специальная рабочая группа, в которую войдут представители Харьковской облгосадминистрации и госкомпании «Нафтогаз».

Об этом заявил губернатор Харьковской области Алексей Кучер.

ИА REGNUMнапоминает, что накануне выяснилось, что отдельные домовладения и котельные в Волчанске до сих пор, еще с советских времен, подключены к российскому газопроводу. Соответственно, в случае прекращения транзита российского газа, значительная часть города останется без топлива, пострадают порядка 15−16 тыс. человек.

Кучер отметил, что 16 декабря стороны начнут решать вопрос начала работ по проведению в Волчанск «украинского» газопровода, но есть «определенный диссонанс» в смете на реализацию проекта, к тому же, в самом лучшем случае для его реализации понадобится 8 месяцев.

«Есть проект, который был утвержден. Реализовать его и обеспечить людей газом можно всего за 8 месяцев. Стоимость работ — около 400 млн грн, видение НАК «Нафтогаз»: сумма должна быть вдвое меньше — около 200 миллионов. До этого момента конструктивного диалога по этому вопросу не было… Это вопрос компромисса, и мы договорились, что точно его найдем», — сказал глава Харьковской ОГА.

Кучер отметил, что эта проблема является государственной, и речь идет о финансировании работ из государственного бюджета.

Что касается этой зимы, то для многоквартирных домов Волчанска предлагается усиление электроснабжения, на реализацию чего уже направлено более 10 млн грн.

Вопрос отопления частного сектора рассчитывают решить в ближайшие две недели — как заявил чиновник, сейчас ведутся переговоры по изготовлению неких средств «альтернативного теплоснабжения». Губернатор не уточнил, какие топливо это будет, но отметил, что деньги на решение этой проблемы Харьковская область также рассчитывает получить от Киева.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее власти Украины заявляли, что в случае прекращения транзита российского газа никаких проблем с газоснабжением в стране не будет, кроме отдельных населенных пунктов. Ранее в правительстве не уточняли, о каких городах идет речь.