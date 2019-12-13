13 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Государственный портал «Современная цифровая образовательная среда в РФ» уже сегодня позволяет получить резюме кандидата на должность с данными о его достижениях в онлайн-образовании, включая результаты олимпиад, проекты, публикации, аттестаты, дипломы и свидетельства об окончании онлайн-курсов, сертификаты, лицензии и т.д. Однако наличие сертификатов и дипломов онлайн-курсов и тренингов не оказывает пока никакого влияния на принятие решения о приеме кандидата на работу.

Ангелина Потеряйко, , 18:07 — REGNUM Непрерывное обучение становится ещё одним неотъемлемым атрибутом жизни современного общества. Капитальные вложения в собственное образование, гонка за модными сертификатами — неотъемлемый атрибут жизни гражданина, который считает, что обучение хотя бы на одном курсе раз в год приблизит его к благосостоянию и успеху. Коучеры, тренеры, проактивные образовательные программы и центры компетенций, открытые лекции, стратегические сессии, конференции и конгрессы — их количество растет ежегодно в геометрической прогрессии, поглощая время и деньги «продвинутых» жителей городов.

За компьютером Иван Шилов © ИА REGNUM

За правильное образование и карьеру своих граждан взялось и государство. При этом в качестве среды для развития этого направления, оно выбрало цифровизацию.

Для совершенствования профессионального развития в России придумано индивидуальное цифровое портфолио, разработанное и запущенное на портале образовательных платформ и онлайн-курсов в рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ». Презентация функциональных возможностей сервиса состоялась на национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2019».

Индивидуальное портфолио — подраздел личного кабинета пользователя портала-агрегатора образовательных платформ и онлайн-курсов «Современная цифровая образовательная среда в РФ». Она создана для того, чтобы помочь обучающимся «выстроить персональную траекторию профессионального развития». На самом деле портфолио представляет собой базу данных достижений владельца в онлайн-образовании: результаты олимпиад, проекты, публикации, аттестаты, дипломы и свидетельства, результаты освоения онлайн-курсов, сертификаты, лицензии и так далее. Эта информация может быть собрана в электронное «резюме» для ознакомления работодателями. Для своего пользователя платформа собирает и предлагает рекомендации вакансий, курсов, олимпиад и других активностей на основе анализа данных, заполненных в профиле обучающегося.

Весь массив данных портфолио связан и синхронизирован с ФИС ФРДО, ФИС ГИА и другими федеральными государственными информационными системами, базами данных вузов, организаторов олимпиад, рекрутинговых компаний, работодателей.

В планах Департамента информационных технологий в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования РФ на 2020 год сделать данный портал-агрегатор государственной информационной системой.

« В основе наших цифровых решений должны лежать понятные юзеркейсы и сервисы, помогающие людям любого возраста выбрать или сменить профессиональный трек », — отметил Антоний Швиндт, врио директора Департамента.

Портал-агрегатор «Современная цифровая образовательная среда в РФ» функционирует с 2017 года и в настоящий момент аккумулирует около 40 образовательных платформ и более 120 вузов, предлагающих свыше тысячи онлайн-курсов. По данным, опубликованным на сайте платформы, на портале уже зарегистрировано более миллиона человек, обучение на онлайн-курсах прошли свыше 4,5 млн раз.

Остаётся открытым вопрос: чему учиться и зачем? Получение профильного специального и высшего образования никак не гарантирует трудоустройства по специальности, даже если тебе посчастливилось жить в городе-миллионнике. По информации РБК со ссылкой на статистику, собранную сервисом HeadHunter, лишь немногим более четверти трудоустроенных россиян работают сейчас по той специальности, на которую выучились в вузе. При этом россияне готовы переобучаться новым профессиям. Но готовность не превращается в действие. Это доказывает следующая статистика, приведенная тем же РБК: половина респондентов заявила, что после работы у них не остаётся сил ни на что — ни на саморазвитие, ни на самообучение, ни на досуг. Это неудивительно, ведь 82% работающих людей в нашей стране проводит на работе от 8 до 12 часов.

Исследование, проведённое 2 года назад Институтом общественного мнения, показало, что свободное время на учёбу тратят только 8% респондентов. Опросы и исследования, проведенные в этом году Левада-центром, не содержат никаких данных о дополнительном обучении как о форме проведения свободного времени, большая часть жителей нашей страны тратит это время на домашний просмотр кинофильмов.

Но вернёмся к онлайн-образованию. Из тех граждан нашей страны, которые находят время и средства на обучение в сети, большинство учат иностранные языки и занимаются психологией и эзотерикой. Такие данные приводит ИА РИА Новости, в распоряжении которого оказались исследования Университета интернет-профессий «Нетология» совместно с «Яндекс.Кассой». В то же время такие порталы, как «Открытое образование», «Открытый Политех», Тульский государственный Университет и множество других предлагают повысить уровень знаний по десяткам направлений — от математики до культурологии.

Итак, причин отсутствия у большинства россиян интереса к дополнительному онлайн-образованию несколько. Во-первых, как уже упоминалось выше, это недостаток свободного времени. Во-вторых, информация о бесплатном онлайн-образовании, как и бесплатном культурном и спортивном досуге, доходит лишь до малой горстки пытливых умов и не принимает массового характера. В-третьих, большинство наших соотечественников не понимают, чему и зачем учиться в условиях неструктурированного и нестабильного и слабо информированного рынка труда и отсутствия тенденции к росту профессионализма и карьеры в выбранной отрасли. Немалую роль играет большая доля скептически настроенных к дипломам и сертификатам онлайн-образовательных программ работодателей: по данным портала Работа.ру, только 27% опрошенных компаний отметили, что образование, полученное кандидатом онлайн, влияет на решение о приеме на работу, 38% респондентов считают, что онлайн-образование важно только в том случае, если кандидат получил его по специальности, 35% респондентов ответили, что наличие сертификатов и дипломов онлайн-курсов и тренингов не оказывает никакого влияния на принятие решения о приеме кандидата на работу.

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