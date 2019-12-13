Москва, , 15:36 — REGNUM Россия готовится к встрече Нового года, но не во всех регионах точно знают, к какому именно. В Самаре на городской площади поместили поздравление с наступлением 2015 года, а в Архангельске уже начали выбрасывать елки. И это далеко не единственные курьезы, о которых рассказали телеграм-каналы на уходящей неделе.

Центральный федеральный округ

«Черноземец» узнал, что в Белгороде внедряют непривычную для города новогоднюю услугу. Предлагают взять елку в аренду в горшках, а потом вернуть в лесное хозяйство. «Черноземец рад, что грамотное потребление теперь может быть и в отношении главного новогоднего символа, который через неделю безжалостно выбрасывают на помойку, да и леса не пострадают». Как к аренде относятся сами елки, никто не знает.

Тем временем в Орле вместо новогодних объявлений разместили на электронном табло социальную рекламу, допустив удивительную опечатку. По словам «Залесской земли», на табло написано: «Я забочусь о ветеринарах вместе с «Волонтерами победы».

А в Курске жалуются на отсутствие объявлений в местном аэропорту. Пассажиры здесь прибыли на вечерний рейс и с удивлением увидели, что аэропорт закрыт, в окнах нет света, а одинокий сторож пояснил, что все разошлись еще час назад, потому что рейс отменили из-за тумана. «Ни объявления, ни извинения, о каком мы развитии сейчас говорим», — возмущается «Проспект энтузиастов».

Северо-Западный федеральный округ

Главное событие в Петербурге — проход гигантского, самого большого в мире ледокола «Арктика» под мостом, который построили раньше, чем корабль. «Бумага: все о Петербурге» рассказала, что ледокол нагрузили балластом, а проход контролировали специалисты — и повезло. «52-метровая «Арктика» успешно прошла под ЗСД».

Петербургский «Ночной губернатор» обратил внимание на счастливое завершение другой истории. Недавно стало известно, что у входа на одно из кладбищ откроют ресторан. Выяснилось, что этого не будет. Вместо ресторана в павильоне разместят экспозицию, посвященную защитникам и жителям блокадного Ленинграда. «Открыть ее обещают в будущем году к 9 мая, или, если успеют, то к 27 января».

«Архангельск #LIVE» с удивлением обнаружил, что в городе на свалку выкидывают старые, с облетевшей хвоей новогодние елки. Видимо, у кого-то они стояли целый год. «Самое время, надо же скоро новую куда-то ставить, а место занято», — пишет канал.

В Коми другая проблема — волки, которые стали часто выходить в деревни и даже нападают на граждан. В республике по этому случаю стали выплачивать премии за убитых волков. Но, пишут «Усы Печорина», это не сильно решает проблему: «По факту 20 тысяч рублей не покрывают затрат (40 тысяч с учетом горюче-смазочных материалов) охотников на добычу одного волка. Охота носит несистемный единичный характер и качественно ситуацию не меняет».

Приволжский федеральный округ

В Самаре на улице поставили удивительную елку. На постаменте две надписи — на одной поздравления с 2020 годом, на другой — с 2015-м. «В Новом году Самара отметит пятилетие 2015 года», — радуется неожиданному юбилею «Таинственная Самара».

Самара на этой неделе отличилась еще раз: городские власти забыли, как зовут первого в мире космонавта. На это обратил внимание «Злой самаритянин»: «На знаке на перекрестке улиц Красноармейской и Никитинской написано: «улица Гагрина». Как вы уже поняли, улица носит имя первого космонавта Юрия Гагарина. Даже американский Microsoft Word подчеркивает слово «Гагрин», указывая на ошибку! Но самарцы авторитетам не кланяются и на грабли наступают с удовольствием. В 2017 году на фестивале в день России на набережной появился огромный плакат с «Алексеем Гагариным»…»

В Нижнем Новгороде правоохранительные органы сделали настоящий подарок жителям дома, которых по ночам терроризировал сосед. Каждую ночь он с помощью большой акустической установки включал лошадиное ржание. Соседа задержали и обвинили в психологическом насилии, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения, передают «Нижегородские новости».

В Волгограде между тем обсуждают судьбу летучих мышей, которых нашли рабочие при замене окон на заводе «Баррикады». Говорят, некоторых мышей рабочие забрали себе и начали продавать. «Мы надеемся на благополучный исход дела», — пишет «Сталингумрак».

Южный федеральный округ

На Кубани раскрыто преступление: в трубу магистрального нефтепродуктопровода нарушители сделали незаконную врезку и стали воровать нефть, их задержали с поличным. «Кубанская телега» подсчитала, что стоимость украденного «черного золота» составила всего 379 тысяч рублей. «Как-то даже разочаровалась, когда подсчитала. Видимо, расчет был на то, что это будет не разовая акция. Иначе бы никто не стал корячиться с этой врезкой».

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге сделали другое любопытное арифметическое открытие. Оказалось, что пиаром в администрации Екатеринбурга занимается сразу 83 человека! Судя по ведомостям, в их числе человек, обслуживающий печатные машины, три «инцидент-менеджера» и специалист по сувенирной продукции. «Кстати, в мэрии все отрицают и утверждают, что все эти сотрудники «исполняют и другие обязанности», — уточняет канал «66.ru».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Ессентуках случился конфуз, связанный с продовольственным бизнесом. Здесь предприимчивый бизнесмен решил ввести монополию на греческую шаурму гиро и зарегистрировал соответствующий товарный знак. То есть все гиро в городе внезапно стали контрафактом. «Владельцы «едален» хватаются за голову и пишут гневные посты в соцсетях. Они интересуются у юридически подкованных граждан: насколько правомерны действия компании и действительно ли можно так легко зарегистрировать патент на блюдо национальной кухни, придуманное еще во времена олимпийских богов», — сообщил «Большой Ставропольский канал».

Сибирский федеральный округ

В Красноярске монтируют одну из самых высоких уличных елок России. Для привлечения внимания публики монтажника одели в костюм Деда Мороза. «Жаль, что креатив уже не новый — то же самое они делали в прошлом году», — печалится «Стрелка».

»Сибирский панк» рассказал, что среди омских медиков добровольно-принудительно решили собрать средства на памятник врачам и медсестрам — участникам Великой Отечественной войны. Результаты оказались удивительными. С одной стороны, странным выглядит сам факт административного решения вопроса. С другой, многих удивила позиция медиков, которые пожалели 250 рублей на хорошее, в общем-то, дело.

Дальневосточный федеральный округ

На Сахалине запустили три рельсовых автобуса и решили провести целую кампанию, чтобы подобрать автобусам звучные имена: «какого-нибудь красивого морского зверя или птицы», например, сивуча или косатки. «Сахалин-Курилы» возмущаются очередной забаве-конкурсу и интересуются, станут ли рельсобусы комфортнее от того, что у них появятся имена.

«Смотровая вышка» обратила внимание на другое название, которое может стать новым брендом Магаданской области — «Родина нашего страха». Канал предлагает извлечь из этого нелестного имени максимальную пользу: «Почему бы руководству Магаданской области не использовать имидж Колымы для развития медицинского туризма? У вас депрессия, вы разочарованы жизнью и думаете, что все плохо? Посетите Колыму, вдохните хтонического ужаса, а потом вернитесь домой и выдыхайте, бобры. У вас все хорошо».

Такие занимательные истории можно было прочесть в телеграм-каналах России.

Читайте продолжение в обзоре «Telegram-голоса страны и о стране» в следующую пятницу.