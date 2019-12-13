Рим, , 15:31 — REGNUM Кризис в Ливии может быть разрешен только политическими средствами, заявил журналистам в пятницу, 13 декабря, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В пятницу Конте, а также канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели в Брюсселе рабочую встречу по ливийскому вопросу.

Общая позиция всех трех лидеров заключается также и в том, что Евросоюз должен донести свое мнение по урегулированию ливийской проблемы и это мнение должно быть услышано, добавил Конте.