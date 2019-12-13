Москва, , 15:30 — REGNUM Московский метрополитен возьмёт на работу женщин-машинисток. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Как ожидается, подготовка новых кадров начнётся уже в феврале-марте 2020 года в учебно-производственном центре метрополитена. С момента начала обучения и до первого выхода на линию пройдёт около года — такие сроки подгадали специально для того, чтобы попасть под вступление в силу приказа Министерства труда и социальной защиты РФ, согласно которому метрополитен сможет брать на работу машиниста женщин.

Отмечается также, что машинистки поведут свои первые поезда по Филёвской линии, поскольку она является одной из самых современных, а также самой отремонтированной.

В пресс-службе подчеркнули, что соискательницы пройдут строгий отбор, после чего пройдут обучение, по итогам которого будет проведён экзамен.