Улан-Батор, 13 декабря 2019, 15:29 — REGNUM Помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли приехал в Монголию.
В ходе своего визита Маршалл Биллингсли встретился с министром финансов Монголии Чимидийном Хурэлбаатором, стороны обсудили меры, которые должны помочь Монголии выйти из черного списка стран, где отмываются доходы, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября 2019 года Монголия вошла в список ФАТФ стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.
После этого спикер парламента Монголии заявил, что должностные лица, которые должны были принять меры для того, чтобы страна не попала в список, будут нести соответствующие наказание.
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5 ноября президент Монголбанка Надмидын Баяртсайхан и начальник комитета по финансовому урегулированию Содномдаржаагийн Даваасурэн лишились своих постов из-за того, что Монголия попала в список ФАТФ.