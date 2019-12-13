Рим, , 15:24 — REGNUM Правящая коалиция Италии намерена работать до конца срока своих полномочий, то есть до весны 2023 года, заявил в пятницу, 13 декабря, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Так он прокомментировал сообщение о выходе нескольких депутатов из рядов партии популистов. Конте таким образом хотел дать им понять, что их переход в партию Маттео Сальвини оставит их без власти на несколько лет.

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Нынешняя коалиция была сформирована либералами, популистами и партией Маттео Ренци без проведения парламентских выборов в сентябре 2019 года.

Несмотря на серьезные разногласия между партиями, коалиция, вероятнее всего, действительно доработает до конца срока своих полномочий, поскольку рейтинг всех трех партий не дают им надежды на приход к власти в составе какой-либо иной коалиции по итогам досрочных выборов.