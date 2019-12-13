Анкара, , 15:24 — REGNUM Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу призвал к «капитальному ремонту» политической системы в стране, об этом 13 декабря сообщает Reuters.

«У правящей партии Турции нет другого плана, кроме как продолжать оставаться у власти», — отметил Давутоглу, в комментарии журналистам агентства, заявляя о создании своей партии.

По мнению политика, экономика страны находится в глубоком кризисе, а власти страны установили атмосферу страха.

Ахмет Давутоглу занимал пост премьер-министра Турции с 2014 по 2016 годы, однако при переходе к президентской республике, политик решился своего поста из-за конфликта с президентом Реджепом Эрдоганом.

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